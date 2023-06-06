Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Это больно»: Бензема высказался об уходе из «Реала»

06 Июня 2023 • 13:54 Комментировать (1)

Карим Бензема покидает «Реал» после 14 лет выступлений, о чём уже было официально объявлено. Французский футболист высказался о своём уходе из мадридского клуба.

«Это действительно больно… это нелегко. Я на самом деле хотел завершить карьеру здесь, но иногда планы меняются. Я всегда буду смотреть игры «Реала» и всегда буду поддерживать этот клуб – лучший клуб в мире», - сказал Бензема, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что следующим клубом Карима Бензема станет саудовский «Аль-Иттихад». Этот клуб недавно стал чемпионом своей страны, опередив «Аль-Наср» – клуб Криштиану Роналду – на пять очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Артур Измаилов
06 Июня 2023 в 14:19
А мне как болельщику клуба хоть до фонаря))) 14 лет в клубе, 12 лет в режиме классического бревна, 2 года на высоком уровне, плюс бабосы высше крыши )) Так что Бенз все тип-топ, мало того, спасибо скажи, что тебя во втором сезоне уже не распилили на дрова, иди перЦу ботинки целуй.
Спасибо тебе за последние 2 сезона ! За остальные бревносезоны у тебя лямы в банке накопаны, жри и не подавись)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
14:51 · Испания. Ла Лига
Мендилибар останется тренером «Севильи» официально
14:38 · Испания. Ла Лига
Месси устал от ситуации со своим будущим 1
13:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» не представил новую форму из-за ухода Бензема и Асенсио
13:54 · Испания. Ла Лига
«Это больно»: Бензема высказался об уходе из «Реала» 1
13:16 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Месси может повлиять на судьбу игрока «Манчестер Сити»
12:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к первому летнему трансферу
11:59 · Испания. Ла Лига
Бензема подписал в Саудовской Аравии контракт на 3 года 1
11:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» планировала получить 150 миллионов евро за Беллингема, но «Реал» сбил цену 1
11:23 · Англия. Премьер-лига
На Гюндогана претендуют три клуба
10:21 · Англия. Премьер-лига
Рамос дал совет Кейну, где продолжить карьеру 1
08:19 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» оформил два громких трансфера
07:37 · Испания. Ла Лига
Судья Матеу Лаос завершил карьеру
05:30 · Испания. Ла Лига
Бензема сравнялся с Йерро по количеству матчей Ла Лиге за «Реал»
05 Июня
23:40 · Испания. Ла Лига
Роналдо не собирается продавать «Вальядолид»
22:57 · Англия. Премьер-лига
Хаверц может перейти в «Реал» слухи
Все новости
Рекомендуем