«Это больно»: Бензема высказался об уходе из «Реала»

Карим Бензема покидает «Реал» после 14 лет выступлений, о чём уже было официально объявлено. Французский футболист высказался о своём уходе из мадридского клуба.

«Это действительно больно… это нелегко. Я на самом деле хотел завершить карьеру здесь, но иногда планы меняются. Я всегда буду смотреть игры «Реала» и всегда буду поддерживать этот клуб – лучший клуб в мире», - сказал Бензема, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что следующим клубом Карима Бензема станет саудовский «Аль-Иттихад». Этот клуб недавно стал чемпионом своей страны, опередив «Аль-Наср» – клуб Криштиану Роналду – на пять очков.