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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кто будет выступать в еврокубках в сезоне-2023/24 от Испании

06 Июня 2023 • 12:18 Комментировать

В Испании завершился сезон, так что теперь известно, кто будет представлять страну в еврокубках на будущий сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит с участниками.

Лига чемпионов

Согласно рейтингу УЕФА Испания имеет четыре прямые путёвки в Лигу чемпионов. Традиционно три из них забрали большие клубы Ла Лиги – «Барселона», «Реал» и «Атлетико». Эта троица уже на протяжении долгих лет пробивается в главный еврокубок, оставляя остальным соотечественникам право оспорить лишь чётвёртую путёвку.

По итогам прошедшего сезона это первое место среди равных завоевал «Реал Сосьедад». Баски довольно уверенно оторвались от конкурентов и не дали возможности побороться с собой. В следующем сезоне коллективу из Сан-Себастьяна будет сложно играть на два фронта, к тому же летом надо удержать лидеров. С другой стороны, сыграть в Лиге чемпионов – это важная задача для любого клуба, к тому же это позволит неплохо заработать.

Лига Европы

Испания часто получает пятую путёвку в Лигу чемпионов за счёт победы одного из местных клубов в Лиге Европы, так случилось и в этот раз. «Севилья» в решающем матче второго по значимости еврокубка традиционно для себя сумела победить. В этот раз проигравшей оказалась «Рома». Таким образом, коллектив из Андалусии сыграет в Лиге чемпионов, хотя по ходу нынешнего сезона оказывался даже в зоне вылета Ла Лиги. В итоге же «Севилья» стала двенадцатой, но главное – это победа в Лиге Европы.

Пытались заскочить в четвёрку лучших «Вильярреал» и «Бетис». Однако оба коллектива отстали от «Реал Сосьедад». «Жёлтая субмарина» стала пятой, что дало ей прямую путёвку в Лигу Европы. Шестое место чемпионата Испании изначально даёт право сыграть лишь в Лиге конференций. Однако в этом сезоне Кубок короля завоевал мадридский «Реал», который пробился в Лигу чемпионов. В связи с этим шестая строчка позволила пробиться в Лигу Европы, где и сыграет «Бетис».

Лига конференций

Могла в Лигу Европы пробиться «Осасуна», но уступила «Реалу» в решающем матче Кубка. Тем не менее коллектив из Памплоны также сыграет в еврокубках, но лишь в Лиге конференций. При этом путёвка в этот еврокубок была добыта лишь в последнем туре. Перед заключительной игрой сезона «Осасуна» и «Атлетик» из Бильбао имели равное количество очков, правда, памплонцы были выше за счёт личных встреч. В последнем туре «Осасуна» обыграла «Жирону», а вот «Атлетик» не сумел одолеть «Реал». В итоге клуб из Памплоны стал седьмым и сыграет в Лиге конференций. Отличный результат для клуба, который в предыдущие три сезона был десятым (дважды) и одиннадцатым.

Место
Команда
Очки
1

«Барселона»

88
2

«Реал Мадрид»

78
3

«Атлетико»

77
4

«Реал Сосьедад»

71
5

«Вильярреал»

64
6

«Бетис»

60
7

«Осасуна»

53

Роман Андреев


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