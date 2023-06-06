«Барселона» близка к первому летнему трансферу

32-летний хавбек Иньиго Мартинес покинул «Атлетик» Бильбао, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Полузащитник ушел из баскского коллектива в статусе свободного агента. У него истек срок действия контракта.

Новым местом работы опытного футболиста станет каталонская «Барселона», об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Иньиго станет первым летним новичком «сине-гранатовых».

Мартинес защищал цвета «Атлетика» с января 2018 года. В завершившемся розыгрыше чемпионата Испании полузащитник поучаствовал в 15 поединках, в которых забил один гол и получил желтую карточку.