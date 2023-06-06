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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» близка к первому летнему трансферу

06 Июня 2023 • 12:17 Комментировать

32-летний хавбек Иньиго Мартинес покинул «Атлетик» Бильбао, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Полузащитник ушел из баскского коллектива в статусе свободного агента. У него истек срок действия контракта.

Новым местом работы опытного футболиста станет каталонская «Барселона», об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Иньиго станет первым летним новичком «сине-гранатовых».

Мартинес защищал цвета «Атлетика» с января 2018 года. В завершившемся розыгрыше чемпионата Испании полузащитник поучаствовал в 15 поединках, в которых забил один гол и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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