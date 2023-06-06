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Бензема подписал в Саудовской Аравии контракт на 3 года

06 Июня 2023 • 11:59 Комментировать

Карим Бензема покинул «Реал» и вот-вот будет представлен в качестве футболиста «Аль-Иттихада». Как сообщает портал Goal, 35-летний французский нападающий уже подписал контракт, который рассчитан на три года.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что контракт Бензема будет оформлен по схеме «2+1».

Напомним, что Карим Бензема выступал за «Реал» на протяжении 14 сезонов. В мадридском клубе француз оказался летом 2009 года после трансфера из «Лиона».

Стоит сказать, что «Аль-Иттихад» недавно стал чемпионом Саудовской Аравии. Команда на пять очков опередила «Аль-Наср», в составе которого выступает Криштиану Роналду.

Сколько трофеев Бензема выиграл в «Реале»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023
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