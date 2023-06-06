«ПСЖ» оформил два громких трансфера

«ПСЖ» оформил первые летние трансферы. Как сообщил в социальных сетях журналист Фабрцио Романо, ряды французского топ-клуба пополнили полузащитники Марко Асенсио и Мануэль Угарте.

Игроки заключили долгосрочные контракты с парижанами после прохождения медицинского осмотра. Трансфер Угарте обошелся «ПСЖ» в 60 миллионов евро, а Асенсио перешел на правах свободного агента.

По итогам минувшего сезона парижский гранд стал чемпионом Франции, опередив «Ланс» всего на одно очко.

Напомним, что после завершения сезона ряды «ПСЖ» покинул аргентинский нападающий Лионель Месси.