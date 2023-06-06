Судья Матеу Лаос завершил карьеру

Известный испанский рефери Матеу Лаос принял решение о завершении карьеры, об этом рапортует ESPN. 46-летний арбитр работал в высшем дивизионе чемпионата Испании на протяжении 15 лет.

Последним для него стал поединок заключительного тура Ла Лиги, в котором встречались «Мальорка» и «Райо Вальекано» (3:0). После финального свистка футболисты обеих команд устроили судье коридор почета.

Добавим, что чемпионом Испании стала каталонская «Барселона». Серебряным призером стал мадридский «Реал». Тройку призеров Ла Лиги замкнул еще один столичный коллектив – «Атлетико».