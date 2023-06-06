Бензема сравнялся с Йерро по количеству матчей Ла Лиге за «Реал»

В заключительном туре испанского чемпионата уже давно лишившийся шансов на титул «Реал» не смог переиграть «Атлетик» из Бильбао. В составе мадридского клуба голом отметился французский нападающий Карим Бензема, который приличествующим образом отметил свой 439-й матч за «Реал» в рамках высшей лиги испанского чемпионата.

По этому показателю Бензема сравнялся с бывшим полузащитником мадридской команды Фернандо Йерро. Теперь они делят между собой шестое место по этому показателю в абсолютной истории клуба.

Бензема, напомним, выступает за мадридский «Реал» с далекого 2009 года.