Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема сравнялся с Йерро по количеству матчей Ла Лиге за «Реал»

06 Июня 2023 • 05:30 Комментировать

В заключительном туре испанского чемпионата уже давно лишившийся шансов на титул «Реал» не смог переиграть «Атлетик» из Бильбао. В составе мадридского клуба голом отметился французский нападающий Карим Бензема, который приличествующим образом отметил свой 439-й матч за «Реал» в рамках высшей лиги испанского чемпионата.

По этому показателю Бензема сравнялся с бывшим полузащитником мадридской команды Фернандо Йерро. Теперь они делят между собой шестое место по этому показателю в абсолютной истории клуба.

Бензема, напомним, выступает за мадридский «Реал» с далекого 2009 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Фернандо Йерро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
05:30 · Испания. Ла Лига
Бензема сравнялся с Йерро по количеству матчей Ла Лиге за «Реал»
05 Июня
23:40 · Испания. Ла Лига
Роналдо не собирается продавать «Вальядолид»
22:57 · Англия. Премьер-лига
Хаверц может перейти в «Реал» слухи
22:12 · Испания. Ла Лига
Переход Месси в «Барселону» состоится в ближайшие несколько недель слухи
21:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не хочет продавать Дэвиса слухи
21:36 · Испания. Ла Лига
Начо останется в «Реале» 1 слухи
21:26 · Испания. Ла Лига
Модрич попрощался с Бензема
21:17 · Испания. Ла Лига
Мариано попрощался с «Реалом» 1
21:09 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ начали охоту за голкипером «Севильи»
21:04 · Испания. Ла Лига
Месси отложил переговоры с «Аль-Хилялем» на год 4 слухи
20:59 · Англия. Премьер-лига
Хаверц согласовал условия контракта с «Реалом»
20:41 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Тоттенхэма» определилось с минимальной ценой за Кейна слухи
20:23 · Испания. Ла Лига
Бускетс рассказал о сложностях игры опорником
20:13 · Англия. Премьер-лига
Стали известны детали контракта, который «Реал» хочет предложить Кейну слухи
19:54 · Испания. Ла Лига
Левандовски не перейдёт в клуб из Саудовской Аравии слухи
Все новости
Рекомендуем