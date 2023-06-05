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Месси отложил переговоры с «Аль-Хилялем» на год слухи

05 Июня 2023 • 21:04 Комментировать (1)

Аргентинский нападающий Лионель Месси, который официально покинул «Пари Сен-Жермен», не собирается переходить в Саудовскую Аравию.

Как сообщает портал Goal, Месси лично попросил своих представителей прекратить переговоры с футбольным клубом «Аль-Хиляль» и отложить их как минимум на год.

Источник заявил, что это вызвало удивление у делегации из Саудовской Аравии, которая ведет переговоры с аргентинским футболистом. Они проинформировали Месси о том, что в следующем году они не смогут предложить ему те же условия, что готовы сделать сейчас.

Ранее отец и агент Месси рассказал, где игрок хочет продолжить карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Июня 2023 в 21:17
ай.. ясен-перец щерез год ентат дундук в глазах шейхов и сотачки не патянеть.. А-ха-ха-ха! )))
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