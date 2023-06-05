Аргентинский нападающий Лионель Месси, который официально покинул «Пари Сен-Жермен», не собирается переходить в Саудовскую Аравию.

Как сообщает портал Goal, Месси лично попросил своих представителей прекратить переговоры с футбольным клубом «Аль-Хиляль» и отложить их как минимум на год.

Источник заявил, что это вызвало удивление у делегации из Саудовской Аравии, которая ведет переговоры с аргентинским футболистом. Они проинформировали Месси о том, что в следующем году они не смогут предложить ему те же условия, что готовы сделать сейчас.

Ранее отец и агент Месси рассказал, где игрок хочет продолжить карьеру.