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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Обещал Европу, а мы едем в Сегунду»: Фанаты «Вальядолида» недовольны Роналдо

05 Июня 2023 • 19:29 Комментировать

Чтобы сохранить прописку в топ-дивизионе Испании, «Вальядолиду» нужно было в последнем туре обыграть на своём поле «Хетафе». «Бело-голубые» не смогли решить эту задачу – матч завершился вничью со счётом 0:0. Как следствие, команда вылетела во второй дивизион. 

После игры фанаты «Вальядолида» выражали своё недовольство. Один из них около стадиона предъявил претензии президенту клуба – бразильцу Роналдо.

«Мы боролись за выживание, но даже ни разу не ударили в створ. Роналдо – это катастрофа. Ему нужно продавать клуб и уходить. Он обещал нам Европу, но мы едем в Сегунду», - сказал фанат, чьи слова приводит ElDesmarque.

Очевидно, такое мнение имеют и другие поклонники «Вальядолида».

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Вальядолид
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