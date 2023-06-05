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Бускетс: «Гвардиола — лучший тренер, с которым я работал»

05 Июня 2023 • 18:14 Комментировать

Покидающий «Барселону» полузащитник Серхио Бускетс высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола является особенным человеком. Это лучший тренер, с которым я работал. Он выигрывал в каждой стране, в которую приезжал. Конечно, он всегда тренировал большие клубы, но он делает каждую команду лучше, строит игру так, как нравится лично ему», — приводит слова Бускетса The Guardian.

Напомним, 52-летний Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. На данный момент испанец является главным тренером «Манчестер Сити», в котором в нынешнем сезоне выиграл чемпионат и Кубок Англии, а 10 июня сразится с «Интером» в финальном поединке Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Серхио Бускетс
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