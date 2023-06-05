В понедельник отец и агент Лионеля Месси по имени Хорхе встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Более того, Хорхе Месси заявил, что его сын хочет вернуться в каталонский клуб. Между тем, авторитетный журналист Руди Галетти в социальных сетях сообщает о том, что в течение ближайших трёх дней ожидание подписание контракта между Месси и «Аль-Хилялем». Отмечается, что отец и агент звёздного игрока уже согласовал все условия контракта с зарплатой в 500 миллионов долларов в год – не хватает только подписей самого Лео.

Согласованные детали закреплены документами. Если Месси передумает и не подпишет контракт с «Аль-Хилялем», ему придётся заплатить штраф в 3 миллиона долларов.

Стало известно, от чего зависит возвращение Месси в «Барселону»

Apple и Adidas помогли сделать предложение Месси – раскрыты детали