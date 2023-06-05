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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси заплатит штраф, если не перейдёт в «Аль-Хиляль» - названа сумма слухи

05 Июня 2023 • 17:38 Комментировать (2)

В понедельник отец и агент Лионеля Месси по имени Хорхе встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Более того, Хорхе Месси заявил, что его сын хочет вернуться в каталонский клуб. Между тем, авторитетный журналист Руди Галетти в социальных сетях сообщает о том, что в течение ближайших трёх дней ожидание подписание контракта между Месси и «Аль-Хилялем». Отмечается, что отец и агент звёздного игрока уже согласовал все условия контракта с зарплатой в 500 миллионов долларов в год – не хватает только подписей самого Лео.
Согласованные детали закреплены документами. Если Месси передумает и не подпишет контракт с «Аль-Хилялем», ему придётся заплатить штраф в 3 миллиона долларов.

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Барселона Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Alex1972
05 Июня 2023 в 17:49
Папа и заплатит.. Делов-то.. Хе..
InterSan
05 Июня 2023 в 17:40
Заплатит, видимо, не он, а Барселона.
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