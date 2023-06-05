Лионель Месси может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Хорхе Месси, отец и агент звёздного игрока, подтвердил желание Лео вернуться в каталонский клуб.

Ранее появилась информация о том, что Ла Лига одобрила финансовый план «Барселоны» по возвращению Месси. Как сообщает Relevo, уходы Антуана Гризманна, Херарда Пике, Серхио Бускетса и Жорди Альбы позволили каталонцам высвободить определённую сумму. Помимо этого, «сине-гранатовые» сэкономят на баскетбольной команде. Всего этого хватит, чтобы зарегистрировать новые контракты Гави и Рональда Араухо, а также подписать Иньиго Мартинеса.

Что касается Месси, то для финансирования его контракта «Барселоне» нужно продавать нескольких игроков. В числе тех, кто может уйти, находятся Ансу Фати и Рафинья. Именно от продаж игроков зависит то, смогут ли «сине-гранатовые» вернуть Месси.

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