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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, от чего зависит возвращение Месси в «Барселону» слухи

05 Июня 2023 • 16:59 Комментировать (3)

Лионель Месси может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Хорхе Месси, отец и агент звёздного игрока, подтвердил желание Лео вернуться в каталонский клуб.

Ранее появилась информация о том, что Ла Лига одобрила финансовый план «Барселоны» по возвращению Месси. Как сообщает Relevo, уходы Антуана Гризманна, Херарда Пике, Серхио Бускетса и Жорди Альбы позволили каталонцам высвободить определённую сумму. Помимо этого, «сине-гранатовые» сэкономят на баскетбольной команде. Всего этого хватит, чтобы зарегистрировать новые контракты Гави и Рональда Араухо, а также подписать Иньиго Мартинеса.

Что касается Месси, то для финансирования его контракта «Барселоне» нужно продавать нескольких игроков. В числе тех, кто может уйти, находятся Ансу Фати и Рафинья. Именно от продаж игроков зависит то, смогут ли «сине-гранатовые» вернуть Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Иньиго Мартинес Рональд Араухо Гави трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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Alex1972
05 Июня 2023 в 17:51
Фати на выход... Рафу можно оставить...
InterSan
05 Июня 2023 в 17:46
Всю команду распродадут ради него и останется Лева и Меся.
Zenituwka
05 Июня 2023 в 17:33
Да на кой он нужен? Пускай в Саудовскую Аравию едет. Столько гемора из-за какого то пенсионера .
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