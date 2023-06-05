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Чемпионат Испании. Ла Лига

Отец Месси встретился с президентом «Барселоны»

05 Июня 2023 • 15:07 Комментировать

Возвращение Лионеля Месси в «Барселону» возможно. В понедельник Хорхе Месси, отец и агент звёздного аргентинского футболиста, встретился с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой. Встреча проходит прямо у Лапорты дома. Видео публикуют многие испанские СМИ, в том числе журналист Тони Хуанмарти.

Стоит напомнить, что в субботу было объявлено об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ». За французский клуб семикратный обладатель «Золотого мяча» выступал на протяжении двух сезонов после ухода из «Барселоны». Тогда, в 2021-м, каталонцы не смогли предложить Месси новый контракт по финансовым причинам. 

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