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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо близок к новому контракту с «Реалом»

05 Июня 2023 • 15:02 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес находится в шаге от подписания нового контракта с «королевским клубом». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, испанец передумал уходить.

Ранее сообщалось, что Начо очень близок к переходу в миланский «Интер» на правах свободного агента. Фернандес склонялся к тому, чтобы перейти в команду, где будет получать стабильную игровую практику. Тем не менее, футболист в итоге передумал.

Начо продлит свой контракт с «Реалом», но срок нового соглашения пока неизвестен. Фернандес согласился продолжать исполнять роль запасного в команде Карло Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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