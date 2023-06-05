Начо близок к новому контракту с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес находится в шаге от подписания нового контракта с «королевским клубом». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, испанец передумал уходить.

Ранее сообщалось, что Начо очень близок к переходу в миланский «Интер» на правах свободного агента. Фернандес склонялся к тому, чтобы перейти в команду, где будет получать стабильную игровую практику. Тем не менее, футболист в итоге передумал.

Начо продлит свой контракт с «Реалом», но срок нового соглашения пока неизвестен. Фернандес согласился продолжать исполнять роль запасного в команде Карло Анчелотти.