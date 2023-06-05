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Чемпионат Испании. Ла Лига

Отец Месси раскрыл имя клуба, где хочет играть Лео

05 Июня 2023 • 15:00 Комментировать

Лионель Месси ушёл из «ПСЖ» после двух проведённых сезонов. В ближайшее время аргентинец окажется в новой команде. Отец чемпиона мира – Хорхе Месси – назвал клуб, где хочет оказаться его сын.

«Месси хочет вернуться в «Барселону». И я бы тоже хотел, чтобы он вернулся. Это возможно», - сказал Хорхе Месси, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Тони Хуанмарти.

Напомним, что Лионель Месси ушёл из родной «Барселоны» летом 2021 года. Тогда каталонский клуб не смог предложить аргентинцу новое трудовое соглашение из-за серьёзных финансовых трудностей.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Ла Лига одобрила финансовый план «Барселоны» во возвращению Месси.

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