В Испании за тур до конца чемпионата известны все участники Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет их.

С точки зрения борьбы за путёвки в Лигу чемпионов последний тур Ла Лиги не имеет никакого турнирного смысла. Известны все пять команд, которые представят Испанию в главном еврокубке в следующем сезоне. Всё верно, у Испании будет сразу квинтет клубов в Лиге чемпионов, наибольшее представительство. Это стало известно после финала Лиги Европы, но обо всём по порядку.

В отличие от других топовых чемпионатов, Испания довольно традиционна в том, кто будет представлять страну в главном еврокубке. Начиная с сезона-2013/14, три испанских клуба не пропустили ни одного розыгрыша Лиги чемпионов. Именно тогда в когорту избранных попал мадридский «Атлетико». По итогам чемпионата Испании – 2012/13 «матрасники» стали третьими, и с тех пор ниже этого места не опускались. В этом сезоне «Атлетико» в зависимости от результата последнего тура станет либо вторым, либо останется на третьей строчке.

«Барселона» не пропускает розыгрыши Лиги чемпионов с сезона-2004/05. С тех пор каталонцы неизменно оказываются в тройке лучших в чемпионате Испании. Как известно, в этом году «блауграна» вернула себе чемпионский титул после трёх лет ожидания. Правда, в последние два сезона у «Барселоны» дела в Лиге чемпионов идут не лучшим образом, так как уже после группового этапа команда вылетела в Лигу Европы. Однако в следующем розыгрыше каталонцы твёрдо намерены пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Что касается мадридского «Реала», то эта команда не пропускает Лигу чемпионов аж с прошлого века – с сезона-1997/98. Таким образом, следующий сезон для «Реала»станет 26-м подряд в главном еврокубке. Эта серия могла прерваться в 2000 году. По итогам того сезона «Реал» стал пятым в чемпионате, но выиграл саму Лигу чемпионов и как победитель получил путёвку на следующий розыгрыш.

Уже также понятно, что «Барселона» при жеребьёвке группового этапа окажется в первой корзине, а «Реал» и «Атлетико» – во второй.

Вместе с этим трио через Ла Лигу в Лигу чемпионов пробился «Реал Сосьедад». Баски не новички в главном еврокубке, но и завсегдатаями их назвать точно нельзя. В начале 80-х «Реал Сосьедад» дважды успел сыграть в Кубке чемпионов. Что касается Лиги чемпионов, то команда принимала участие в ней в сезонах-2003/04 и 2013/14. Правда, заметных успехов в Лиге чемпионов баски не добивались. В первом случае «Реал Сосьедад» сумел выйти из группы, опередив «Галатасарай» и «Олимпиакос», но в уже в 1/8 уступил «Баварии» по сумме двух встреч. Спустя десять лет баски и вовсе стали последними в квартете, набрав всего один балл. Сейчас безвыигрышная серия клуба в Лиге чемпионов составляет 12 игр – с 30 сентября 2003-го, когда «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Галатасарай» за счёт голов Ковачевича и тогда ещё молодого Хаби Алонсо. В какой корзине окажется коллектив из Сан-Себастьяна пока непонятно, но выбор невелик: либо третья, либо четвёртая.

Пятый же представитель Испании пробился в Лигу чемпионов не из чемпионата. По ходу сезона «Севилья» была даже в зоне вылета, но всё же закрепилась в середине таблицы. Андалузский клуб остался бы без еврокубков, но помогла любимая Лига Европы. В последний день весны этого года «Севилья» в седьмой раз выиграла второй по значимости еврокубок и пробилась в Лигу чемпионов. Для андалузцев это будет уже четвёртый сезон подряд в главном еврокубке, но в двух последних случаях команда не выходила из группы. Кстати, «Севилья» как победитель Лиги Европы окажется в первой корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов, что даёт надежду на более удобных соперников.

Роман Андреев