Ла Лига одобрила план «Барселоны», возвращение Месси теперь возможно

Каталонская «Барселона» получила зелёный свет от руководства Ла Лиги по поводу возвращения нападающего Лионеля Месси, который последние два сезона провёл в составе французского «ПСЖ».

По информации от журналиста Херарда Ромеро, руководство Ла Лиги одобрило план «Барселоны» по поводу деятельности на трансферном рынке. Если каталонский клуб придержится своего плана, то избежит проблемы с финансовым фэйр-плеем.

Напомним, Месси стал свободным агентом после того, как отказался продлевать свой контракт с «ПСЖ». Аргентинец открыт к возвращению в «Барселону», хотя у него есть варианты в Саудовской Аравии.