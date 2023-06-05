Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сложно»: Президент «Барселоны» ответил на вопрос о возвращении Месси

05 Июня 2023 • 13:51 Комментировать

Женская команда «Барселоны» выиграла Лигу чемпионов за счёт победы над «Вольфсбургом» в финале (3:2). Во время празднования президент каталонского клуба Жоан Лапорта получил вопрос о ситуации с Лионелем Месси.

Как известно, Месси покинул «ПСЖ» - об этом было официально объявлено. Слухи связывают аргентинца с возвращением в «Барселону», но у форварда есть и другие варианты.

«Подписание Месси? Это сложно, посмотрим», - сказал Лапорта, чьи слова на своих страницах приводит испанский Sport.

«Те, кто делает всё, что в их силах, не должны делать больше», - добавил президент каталонского клуба.

Напомним, что Лионель Месси ушёл из «Барселоны» летом 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
15:02 · Испания. Ла Лига
Начо близок к новому контракту с «Реалом»
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» вышел на контакт с Заха
13:58 · Англия. Премьер-лига
Кейн – приоритетная цель «Реала» на замену Бензема 1
13:52 · Испания. Ла Лига
Ла Лига одобрила план «Барселоны», возвращение Месси теперь возможно
13:51 · Испания. Ла Лига
«Сложно»: Президент «Барселоны» ответил на вопрос о возвращении Месси
13:48 · Италия. Серия А
4 клуба претендуют на Альбу
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» помимо Макаллистера хочет купить ещё одного полузащитника, у клуба 3 варианта
13:31 · Испания. Ла Лига
Родриго отреагировал на уход Бензема из «Реала»
12:09 · Испания. Ла Лига
Эрик Гарсия является неприкасаемым для Хави
11:57 · Англия. Премьер-лига
Невеш с большой долей вероятности перейдёт в «Барселону», Фати может быть включён в сделку
11:48 · Испания. Ла Лига
Себальос решил продлить контракт с «Реалом» 1
11:32 · Италия. Серия А
«Интер» действительно проявляет интерес к Себальосу
10:49 · Испания. Ла Лига
Начо близок к уходу из «Реала»
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за Амрабата
10:01 · Испания. Ла Лига
Себальос попросил у руководства «Реала» ещё одну неделю для принятия решения по новому контракту
Все новости
Рекомендуем