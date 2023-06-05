«Сложно»: Президент «Барселоны» ответил на вопрос о возвращении Месси

Женская команда «Барселоны» выиграла Лигу чемпионов за счёт победы над «Вольфсбургом» в финале (3:2). Во время празднования президент каталонского клуба Жоан Лапорта получил вопрос о ситуации с Лионелем Месси.

Как известно, Месси покинул «ПСЖ» - об этом было официально объявлено. Слухи связывают аргентинца с возвращением в «Барселону», но у форварда есть и другие варианты.

«Подписание Месси? Это сложно, посмотрим», - сказал Лапорта, чьи слова на своих страницах приводит испанский Sport.

«Те, кто делает всё, что в их силах, не должны делать больше», - добавил президент каталонского клуба.

Напомним, что Лионель Месси ушёл из «Барселоны» летом 2021 года.