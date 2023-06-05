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Родриго отреагировал на уход Бензема из «Реала»

05 Июня 2023 • 13:31 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Родриго Гоэс высказался об уходе из клуба французского нападающего Карима Бензема.

«Благодарю тебя за те моменты, которые мы пережили вместе. Спасибо за каждый гол, ассист, за титулы, которые мы выигрывали вместе. Для меня привилегия быть частью твоего «Золотого мяча». Хочу пожелать тебе счастья и удачи», - оставил сообщение южноамериканский нападающий в социальных сетях.

За мадридский «Реал» Бензема выступал с 2009 года. Сегодня, 5 июня, инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 35-летний француз подписал контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Родриго Гоэс
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