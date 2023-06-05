Эрик Гарсия является неприкасаемым для Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет удержать в команде центрального защитника Эрика Гарсию, который в последнее время часто действует в опорной зоне. По информации от журналиста Дидаца Пейрета, Гарсия является неприкасаемым для наставника «сине-гранатовых».

Напомним, по ходу сезона появлялось много слухов о том, что Гарсия недоволен своим положением в «Барселоне» и хочет покинуть команду в ближайшее межсезонье в поисках более стабильной игровой практики. Тем не менее, футболист в последние недели изменил свои планы и решил остаться.

Гарсия перебрался обратно в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити».