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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрик Гарсия является неприкасаемым для Хави

05 Июня 2023 • 12:09 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет удержать в команде центрального защитника Эрика Гарсию, который в последнее время часто действует в опорной зоне. По информации от журналиста Дидаца Пейрета, Гарсия является неприкасаемым для наставника «сине-гранатовых».

Напомним, по ходу сезона появлялось много слухов о том, что Гарсия недоволен своим положением в «Барселоне» и хочет покинуть команду в ближайшее межсезонье в поисках более стабильной игровой практики. Тем не менее, футболист в последние недели изменил свои планы и решил остаться.

Гарсия перебрался обратно в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эрик Гарсия
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