Себальос решил продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос, судя по всему, решил остаться в команде Карло Анчелотти. По информации от Relevo, сейчас испанец больше склоняется к тому, чтобы продлить своё пребывание на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, Себальос ранее задумывался об уходе на правах свободного агента по истечению срока контракта. В услугах футболиста был заинтересован финалист Лиги чемпионов в лице миланского «Интера».

Тем не менее, если верить источнику, Себальос в данный момент близок к продлению контракта с «Реалом». Дани останется в команде в роли игрока ротации и будет получать ту же зарплату, что и сейчас.