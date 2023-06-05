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Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос решил продлить контракт с «Реалом»

05 Июня 2023 • 11:48 Комментировать (1)

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос, судя по всему, решил остаться в команде Карло Анчелотти. По информации от Relevo, сейчас испанец больше склоняется к тому, чтобы продлить своё пребывание на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, Себальос ранее задумывался об уходе на правах свободного агента по истечению срока контракта. В услугах футболиста был заинтересован финалист Лиги чемпионов в лице миланского «Интера».

Тем не менее, если верить источнику, Себальос в данный момент близок к продлению контракта с «Реалом». Дани останется в команде в роли игрока ротации и будет получать ту же зарплату, что и сейчас.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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Комментарии (1)
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NOBODY
05 Июня 2023 в 12:00
ого, а что, уже неделя прошла???? ("10:01 · Испания. Ла Лига
Себальос попросил у руководства «Реала» ещё одну неделю для принятия решения по новому контракту...")
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