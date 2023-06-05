«Деревянная» легенда «Реала»: Уникальный путь Бензема

Карим Бензема покидает мадридский «Реал». Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» подводит итоги выступлений француза за «сливочных».

Карим Бензема так давно играет за мадридский «Реал», что далеко не все помнят, как он начинал в «Лионе». Форвард перебрался на «Сантьяго Бернабеу» в 2009 году – четырнадцать лет назад. За это время появились юные любители футбола, которые не видели нападающего в майке другого клуба, кроме «Реала». По меркам современности четырнадцать лет в одной команде – это вечность. Бензема успел застать в Мадриде Рауля и Гути, героев «Реала» рубежа веков.

Француз оказался в «Реале» в последнюю на сию пору трансферную кампанию в стиле «галактикос». Флорентино Перес, вновь возглавивший клуб, сразу подписал Криштиану Роналду, Кака, Хаби Алонсо – топ-футболистов того времени. С тех пор настолько массовой закупки звёзд в расцвете сил «Реал» больше не делал. Именно тогда и пришёл Бензема. Пришёл в команду, где были Рауль и Руд ван Нистелрой в атаке. При этом лучшим бомбардиром «Реала» в Ла Лиге том сезоне стал ровесник француза Гонсало Игуаин (он старше на девять дней).

Интересно, что Бензема оказался в «Реале» во многом по тем же причинам, по которым от него отказалась «Барселона». За год до переезда в Мадрид представители каталонцев вели переговоры с французом, но отказались. В «Барселоне» посчитали, что застенчивый Бензема не сможет адаптироваться к суперклубу и тому вниманию, которое будет к нему приковано. В итоге каталонцы взяли Златана Ибрагимовича, и, как известно, это стало неудачей. Что касается «Реала», то там, наоборот, посчитали, что благодаря своему характеру Бензема спокойно окажется в тени Роналду, которому была уготована роль примы.

Начиная со второго сезона в Мадриде, Бензема и Игуаин надолго стали конкурентами за место в основе. Однако в то время многие удивлялись этому выбору «Реала». И француз, и аргентинец забивали много, но промахивались ещё чаще. Сейчас сложно представить, но осенью 2013 года казалось, что Бензема в Мадриде надолго не задержится. Можно вспомнить, как в 5-м туре того чемпионата его освистывали и оскорбляли трибуны «Сантьяго Бернабеу», недовольные игрой, а в следующем матче ему прямо на поле предъявлял претензии Пепе. Когда Бензема уходил на замену, его освистывали, а выходившего вместо него Альваро Морату приветствовали аплодисментами. Недовольные игрой француза указывали, что кроме плохой реализации моментов, он ленивый, не возвращается в оборону после потерь и не учит испанский, что не позволяет ему адаптироваться. Marca в ту пору и вовсе писала: «На «Сантьяго Бернабеу» можно быть кем угодно, но нельзя быть жалким. Бензема жалок. В январе он уйдет».

Однако Бензема никуда не ушёл. Отчасти это было стечением обстоятельств. В том же 2013-м «Реал» расстался с Игуаином, и у француза не стало конкурентов. Мората не потянул даже после возвращения из «Ювентуса», Хесе так и не вырос в футболиста топ-уровня. Ничего на «Сантьяго Бернабеу» не показали Мариано Диас и Лука Йович. Из-за финансового фейр-плей Перес стал подписывать меньше звёзд и до форварда руки не доходили, а потом был ещё и трансферный бан. Бензема же преодолевал ненависть и забивал, был в тени Роналду и Бэйла, но играл всё полезнее и полезнее на команду.

Сезон-2021/22 стал настоящим бенефисом француза. Вряд ли хоть кто-то мог ожидать, что Бензема в итоге станет настоящим лидером «Реала» и сыграет важнейшую роль в победе в Лиге чемпионов. Дело не только в важнейших голах, но и в том, каким он стал лидером команды. Бензема вёл за собой юных Винисиуса и Родриго, буквально уча их футболу и превращая в звёзд. Француз своим трудом и стойкостью заслужил тот сезон, который стал незабываемым.

Пожалуй, именно в том сезоне и кроется мотивация нынешнего ухода Бензема. Вот ведь тоже парадокс: все понимают, что француз уходит из «Реала» за деньгами. Его хотели оставить в Мадриде, в команде, которая является одной из сильнейших в мире прямо сейчас. Однако Бензема меняет это на зарплату в размере 100 миллионов евро в год. Тем не менее никто не говорит о том, что француз продался. Бензема отдал «Реалу» всё, что мог, и в этом сезоне было видно, что он уже не напоминает себя образца прошлого года. В декабре Кариму исполнится 36 лет, и ждать от него прогресса или даже возвращения на уровень весны 2022-го, наверное, уже не стоит. Бензема с футбольной точки зрения всем всё доказал. Пять побед в Лиге чемпионов, одна из которых полностью его заслуга, – это настоящее величие.

Десять лет назад Бензема буквально выгоняли из «Реала» и надеялись на это. Теперь же прощаются с легендой. Бензема пятый в истории по количеству матчей за «сливочных» и первый среди легионеров и второй в истории бомбардир. Он был тем, кто помогал Роналду бить рекорды и быть звездой, и тем, кто приложил много усилий, чтобы превратить Винисиуса из молодого, не огранённого таланта в нового лидера. И при этом у Бензема есть, по сути, целый сезон его имени.