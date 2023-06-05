Бегство из «Реала»: Как на «сливочных» повлияет массовый уход футболистов

Трансферное окно только открывается, а «Реал» уже попрощался с четырьмя футболистами, и это, кажется, не предел. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как это отразится на «сливочных».

«Реал» закончил сезон и уже объявил об уходе четырёх футболистов. Команду покинули Эден Азар, Марко Асенсио, Карим Бензема и Мариано Диас. В ближайшее время к ним может присоединиться Начо. Вдобавок к этому пока новый контракт не подписал Лука Модрич, которого зовут в Саудовскую Аравию. Правда, хорват, судя по всему, решил пока не ехать вместе с Бензема на Ближний Восток.

Наверное, если говорить про квартет ушедших, то можно сказать, что настоящая потеря – это лишь Бензема. Француз был игроком стартового состава, и «Реал» хотел его оставить. Уход Асенсио не выглядит столь болезненным, но это тоже потеря. Так или иначе в минувшем сезоне он выходил на поле 50 раз. Конечно, большую часть матчей он начинал на лавке и появлялся на замену, но всё же играл регулярно. Азар с его десятью выходами и Марино, у которого таковых было одиннадцать, и вовсе не кажутся потерями на первый взгляд.

Тем не менее у «Реала» на лето возникает серьёзная задача укрепить атаку. По сути, прямо сейчас у Карло Анчелотти есть всего четыре игрока на три места в атаке: Винисиус, Родриго, юный Альваро Родригес и Федерико Вальверде, которого можно использовать в нападении. Возможно, ещё можно в эту группу отнести Лукаса Васкеса. Однако даже с ним математически этого выглядит мало для сезона с тремя турнирами. Если ещё уйдёт и Начо, которым можно было заткнуть почти любую дыру в обороне, то мадридцам придётся искать и усиление обороны.

Не считая Бензема, действительно ни один из ушедших игроков не выглядит потерей, однако именно массовость исхода уже кажется таковой. «Реал», как и любой топ-клуб, проводит много матчей за сезон, и для достижения успеха очень важно иметь большую обойму футболистов, чтобы давать лидерам передышку. К тому же в футболе бывают травмы, дисквалификации, так что иметь на скамейке игроков, которые могут выйти на поле и не испортить, просто необходимо.

В связи с этим крайне интересно, как «Реал» будет усиливать обойму. Уже известно, что в защиту придёт Фран Гарсия, который подписал контракт. Судя по всему, в середине поля появится Джуд Беллингем, но вот с атакой остаются вопросы. Трансфер англичанина из дортмундской «Боруссии» оценивается в 100 миллионов евро, а «Реал» в последние годы не совершает несколько крупных переходов за одно окно, чтобы не нарушить финансовый фейр-плей.

Другой проблемой «Реала» является планирование состава. Как известно, следующим летом в Мадрид переедет талантливый Эндрик, на которого «сливочные» рассчитывают как на будущую звезду. Кроме того, «Реал» хочет заполучить Килиана Мбаппе, и следующее окно возможности откроется в январе 2024-го. У француза будущим летом завершается контракт с «ПСЖ», и «сливочные» постараются его подписать в качестве свободного агента. Приход же двух футболистов следующим летом означает, что «Реалу» точно не надо допустить перенасыщения атакующей линии. Понятно, что Эндрик не сразу окажется в основном составе, но с условными Винисиусом, Родриго и Мбаппе в атакующей линии не остаётся места новой звезде. Если же она и появится, то перспективы того же Эндрика получать игровое время существенно снизятся.

При этом без серьёзного исполнителя в группу атаки шансы «Реала» на будущий сезон уменьшаются. По данным СМИ, в Мадрид может перебраться Хоселу, но с ним сложно будет рассчитывать на победу в Лиге чемпионов. Ветеран подходит как раз для расширения обоймы, но не для решения больших задач. Возможно, «Реал» попробует ещё кого-то подтащить из «Кастильи», но тут тоже встанет вопрос о том, готовы ли они будут играть на уровне основы «сливочных».

В общем, крайне интересно наблюдать за тем, как «Реал» будет решать проблемы, которые появились в атаке. Вопрос селекции сейчас выглядит ключевым с точки зрения перспектив команды на будущий сезон.

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Роман Андреев