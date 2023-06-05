Начо близок к уходу из «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес близок к тому, чтобы покинуть свою команду. Как сообщает инсайдер Хосе Феликс Диас, испанец больше склоняется к тому, чтобы уйти, хотя у него на столе есть предложение о новом контракте.

Начо хочет выступать за команду, где регулярно будет выходить в стартовом составе, чего его не могут гарантировать в мадридском «Реале». В скором времени Фернандес сообщит о своём решении официально.

Напомним, «Реал» летом уже точно покинут Мариано Диас, Эден Азар, Марко Асенсио и Карим Бензема. Все футболисты уходят на правах свободных агентов.

Начо является воспитанником «Реала» и выступал за команду с 2011 года.