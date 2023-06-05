Себальос попросил у руководства «Реала» ещё одну неделю для принятия решения по новому контракту

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос продолжает раздумывать о своей дальнейшей карьере. По информации от инсайдера Хосе Феликса Диаса, испанский хавбек попросил у руководства «королевского клуба» ещё одну неделю на раздумья по поводу своего будущего.

Совсем скоро у Себальоса истекает контракт, что даёт ему возможность уйти на правах свободного агента. Предложение «Реала» по новому договору пока не совсем устраивает Дани, ведь по его условиям футболист останется в команде в роли запасного.

Напомним, Себальос ранее хотел вернуться в «Бетис», за который выступал ещё до перехода в «Реал».