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Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос попросил у руководства «Реала» ещё одну неделю для принятия решения по новому контракту

05 Июня 2023 • 10:01 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос продолжает раздумывать о своей дальнейшей карьере. По информации от инсайдера Хосе Феликса Диаса, испанский хавбек попросил у руководства «королевского клуба» ещё одну неделю на раздумья по поводу своего будущего.

Совсем скоро у Себальоса истекает контракт, что даёт ему возможность уйти на правах свободного агента. Предложение «Реала» по новому договору пока не совсем устраивает Дани, ведь по его условиям футболист останется в команде в роли запасного.

Напомним, Себальос ранее хотел вернуться в «Бетис», за который выступал ещё до перехода в «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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