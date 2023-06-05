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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоакин установил рекорд и завершил карьеру

05 Июня 2023 • 08:51 Комментировать

Полузащитник севильского «Бетиса» Хоакин Санчес завершил игровую карьеру. Поединок против «Валенсии» в 38-м туре чемпионата Испании стал для него последним на профессиональном уровне.

Поучаствовав в матче с «летучими мышами», 41-летний хавбек повторил рекордное достижение вратаря Андони Субисарреты по количеству матчей в чемпионате Испании (622). Он стал рекордсменом по даному показателю среди полевых игроков.

Большую часть карьеры Хоакин провел за «Бетис». Также хавбек поиграл за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину». В составе национальной сборной Испании полузащитник провел 52 поединка и отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Хоакин Санчес
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