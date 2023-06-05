«Реал» решил, как подписать Мбаппе

Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Хосе Феликс Диас.

Как стало известно журналисту, «королевский» клуб намерен заключить с 24-летним игроком предварительное соглашение зимой 2024 года о том, что он перейдет на правах свободного агента. Срок действующего контракта Мбаппе с парижанами истекает по завершении сезона-2023/2024.

В завершившемся сезоне Лиги 1 Килиан принял участие в 34 поединках, в которых отметился 29 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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