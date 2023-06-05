Эмбарба установил новый рекорд «Альмерии»

Удачно завершила сезон в испанском чемпионате «Альмерия» - команда сыграла вничью с «Эспаньолом» и сохранила свое место в высшем свете испанского футбола. Причем ничья получилась более чем боевой - 3:3.

Два мяча за «Альмерию» в этой игре забил Адри Эмбарба, который установил новый рекорд клуба. Дело в том, что Эмбарба стал самым возрастным автором дубля в Ла Лиге за «Альмерию» в возрасте 31 года 28 дней, в то время как прежний рекорд держался с 2010 года, когда Калу Уче забил два мяча в ворота «Депортиво» в возрасте 27 лет 315 дней.

Впрочем, по итогам того сезона оба клуба - и «Альмерия», и «Депор» - вылетели из высшей лиги.