Игроки «Барселоны» вылетели в Японию сразу же после матча с «Сельтой»

Проиграв «Сельте», игроки «Барселоны» отправились в аэропорт города Компостелы - для того, чтобы вылететь оттуда в японскую Ханеду, сообщает официальный сайт клуба. Там «Барселона» шестого июня сыграет товарищеский матч с «Виссел Кобе» - клубом, выступления в котором заканчивает Андрес Иньеста, бывший игрок «Барселоны».

Это будет второй товарищеский матч между этими клубами, первый имел место в 2019 году, Иньеста уже выступал тогда за «Виссел», а «Барселоной» руководил Эрнесто Вальверде. Игра состоится на «Национальном стадионе Японии» вместимостью в 66 тысяч зрителей.