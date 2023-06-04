«Упс, неловко вышло» - Левандовски сфотографировался с российским теннисистом на Формуле-1

Польскому нападающему Роберту Левандовски не понравилось то, что «Барселона» среди всех прочих записала и отдельное поздравление для российских поклонников клуба, выиграв чемпионат после четырех лет ожидания.

Поляк, как известно, занимает весьма принципиальную политическую позицию (хотя мог бы знать, куда идет - в Каталонии всегда были сильны симпатии к русским, еще со времен испанской гражданской войны) в отношении известных событий.

Однако в то же время в Барселоне сейчас проходит (вернее, уже прошел) Гран-при Испании. И Левандовски решил посетить гонку, а там сфотографировался с... российским теннисистом Даниилом Медведевым, да еще и выложил фото в социальные сети!

Неловко получилось!