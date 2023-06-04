Месси вряд ли вернётся в «Барселону» - названа причина

Известный журналист Гиллем Балаге, который выступал в качестве биографа Лионеля Месси, высказался о будущем игрока. Как мы уже сообщали, Балаге заявил, что ещё несколько недель назад аргентинец получил предложение от «Интер Майами». В то же время вариант с возвращением в «Барселону» журналист называет маловероятным. Причина – финансовые проблемы каталонского клуба, не позволяющие обеспечить контракт для игрока.

Напомним, что Лионель Месси покинул «ПСЖ» - клуб объявил об этом в субботу за несколько часов до последней игры сезона против «Клермона» (2:3). За парижан Месси играл в течение двух сезонов.

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