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Месси вряд ли вернётся в «Барселону» - названа причина

04 Июня 2023 • 19:55 Комментировать (1)

Известный журналист Гиллем Балаге, который выступал в качестве биографа Лионеля Месси, высказался о будущем игрока. Как мы уже сообщали, Балаге заявил, что ещё несколько недель назад аргентинец получил предложение от «Интер Майами». В то же время вариант с возвращением в «Барселону» журналист называет маловероятным. Причина – финансовые проблемы каталонского клуба, не позволяющие обеспечить контракт для игрока.

Напомним, что Лионель Месси покинул «ПСЖ» - клуб объявил об этом в субботу за несколько часов до последней игры сезона против «Клермона» (2:3). За парижан Месси играл в течение двух сезонов.

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InterSan
04 Июня 2023 в 20:31
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