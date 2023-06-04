Глава бразильской федерации встретится с Анчелотти

В июне сборная Бразилии проведёт несколько товарищеских матчей в Испании. Как сообщает UOL Esporte, президент бразильской футбольной федерации Эдналдо Родригес рассчитывает воспользоваться этой поездкой, чтобы провести встречу с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. Очевидно, в Бразилии ещё надеются на то, что им удастся переманить итальянского специалиста.

Как известно, сборная Бразилии сейчас ищет нового главного тренера для команды. После чемпионата мира – 2022, где «селесао» вылетели на стадии четвертьфинала, этот пост оставил Тите.

Отметим, что действующий контракт Анчелотти в Мадриде рассчитан до конца июня 2024 года.

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