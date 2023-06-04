Худшие трансферы в истории «Реала» - Азар возглавил рейтинг

В 2019 году Эден Азар осуществил мечту своего детства, перейдя в «Реал». Мадридцы выложили за топ-игрока (на тот момент Азар имел статус звезды футбола) в районе 120 миллионов евро, но за четыре года бельгиец из-за травм и плохой формы играл очень мало. Накануне «Реал» объявил об уходе Азара.

Журналисты авторитетного портала Goal составили рейтинг худших трансферов в истории «Реала», и именно Азар его возглавил. На втором месте расположился Лука Йович, а тройку замкнул Джонатан Вудгейт.

В десятку также вошли Кака, Элвич Балич, Хамес Родригес, Николя Анелька, Вальтер Самуэль, Роберт Просинечки и Рейньер.