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Худшие трансферы в истории «Реала» - Азар возглавил рейтинг

04 Июня 2023 • 18:48 Комментировать (1)

В 2019 году Эден Азар осуществил мечту своего детства, перейдя в «Реал». Мадридцы выложили за топ-игрока (на тот момент Азар имел статус звезды футбола) в районе 120 миллионов евро, но за четыре года бельгиец из-за травм и плохой формы играл очень мало. Накануне «Реал» объявил об уходе Азара.

Журналисты авторитетного портала Goal составили рейтинг худших трансферов в истории «Реала», и именно Азар его возглавил. На втором месте расположился Лука Йович, а тройку замкнул Джонатан Вудгейт.

В десятку также вошли Кака, Элвич Балич, Хамес Родригес, Николя Анелька, Вальтер Самуэль, Роберт Просинечки и Рейньер.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Кака Эден Азар Джонатан Вудгейт Лука Йович
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Комментарии (1)
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NOBODY
04 Июня 2023 в 18:53
ого, даже Кака??? я уж и забыл
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