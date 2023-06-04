Клуб Кокорина позвал Бензема и готов оплатить билет

В воскресенье «Реал» объявил о том, что Карим Бензема покидает клуб. Вскоре после этого кипрский «Арис», за который играет россиянин Александр Кокорин, в шутку позвал француза в клуб.

«Привет, Карим. Мы ищем форварда для нашего дебюта в Лиге чемпионов. Не хочешь присоединиться к «Арису»? Приезжай в Кипр. Билет за нами», - говорится в сообщении пресс-службы киприотов.

Напомним, что «Арис» в сезоне 2022/2023 стал чемпионом Кипра впервые в истории. Кокорин был признан лучшим футболистом сезона. Стоит сказать, что права на россиянина принадлежат «Фиорентине».

Добавим, что Карим Бензема играл за «Реал» с 2009 года после трансфера из «Лиона».

Назван новый клуб Бензема