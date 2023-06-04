Винисиус отреагировал на уход Бензема из «Реала»

В воскресенье было объявлено о том, что Карим Бензема покидает «Реал» после 14 лет выступлений. Публикацию на этот счёт в социальных сетях сделал другой нападающий мадридской команды – Винисиус Жуниор.

«Бензвини, Винзема… - называйте как угодно. Результат всегда был один: голы, смех, титулы и, прежде всего, обучение», - написал Винисиус.

Бразилец поблагодарил Бензема за тёплый приём в 2018 году и отметил влияние француза на свой прогресс в команде. Также Винисиус упомянул достижения «Реала» с Бензема и «Золотой мяч» француза.

«Сегодня мы заканчиваем этот «дуэт тьмы» в реальной жизни, но наши видео всегда будут для меня источником вдохновения и воспоминаний. Карим, мы будем очень по тебе скучать. Спасибо за всё, легенда!» - написал бразилец.

В воскресенье «Реал» проведёт домашний матч против «Атлетика». Не пропустите текстовую трансляцию.