Раскрыта зарплата Бензема в новом клубе

Карим Бензема блистал в атаке «Реала» с далёкого 2009 года. После 14 сезонов француз покидает мадридский клуб, о чём уже было объявлено официально.

Вероятно, следующим клубом Бензема станет «Аль-Иттихад». Есть информация, что саудовский чемпион уже согласовал с Каримом трудовой договор на два сезона.

Как сообщает Al Ekhbariya, по двухлетнему контракту с «Аль-Иттихадом» Бензема заработает 200 миллионов евро. То есть годовой оклад обладателя «Золотого мяча» составит 100 миллионов.

За «Реал» Карим Бензема провёл 647 игр, в которых забил 353 гола и отдал 165 голевых передач. В воскресенье в последнем матче сезона «Реал» примет «Атлетик» из Бильбао.

Назван новый клуб Бензема

Стало известно, когда Бензема может подписать контракт с новым клубом