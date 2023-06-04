Стало известно, когда Бензема может подписать контракт с новым клубом

Карим Бензема уходит из «Реала» после 14 лет в клубе. В воскресенье «сливочные» объявили об этом официально.

Всё идёт к тому, что Бензема будет играть за «Аль-Иттихад». Сообщалось, что чемпионы Саудовской Аравии уже договорились с 35-летним французом о контракте. Трудовой договор, вероятно, будет рассчитан на два сезона.

Инсайдер Фабрицио Романо дополняет информацию в социальных сетях. По его данным, Бензема может подписать контракт с «Аль-Иттихадом» в ближайшую среду, 7 июня.

Ранее сообщалось, что во вторник может пройти прощальная пресс-конференция Бензема в Мадриде.