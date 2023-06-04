Назван новый клуб Бензема

«Реал» официально объявил о том, что Карим Бензема покидает клуб после долгих 14 лет выступлений. Французский нападающий продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает Al Ekhbariya, о подписании контракта с Бензема уже договорился клуб «Аль-Иттихад».

Стоит сказать, что слухи активно связывают Карима Бензема с «Аль-Иттихадом» в последние недели. Появлялась информация о том, что 35-летний француз даже звонил Криштиану Роналду, чтобы узнать о жизни и футболе в Саудовской Аравии.

Отметим, что «Аль-Иттихад» в завершившемся сезоне стал чемпионом Саудовской Аравии, а «Аль-Наср» с Роналду финишировал вторым.

Бензема звонил тренеру «Аль-Иттихада»