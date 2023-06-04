Лунин решил остаться в «Реале»

Украинский голкипер Андрей Лунин намерен продолжить выступления в мадридском «Реале», несмотря на слухи о назревающем уходе.

Как отмечают журналисты портала Goal.com, руководство «королевского» клуба тоже готово к продолжению сотрудничества с вратарем. Однако, несмотря на это, «сливочные» продолжают подыскивать варианты замены вратаря, если он в конечном счете покинет команду.

Андрей пополнил ряды мадридского коллектива летом 2018 года. Его трудовое соглашение с «Реалом» истекает по завершении сезона-2023/2024.

В минувшем сезоне Ла Лиги Лунин провел семь матчей и попустил семь мячей.