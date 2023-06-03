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Диего Симеоне: «Тактически лучший в мире - Анчелотти»

03 Июня 2023 • 22:49 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» высоко ценит своего коллегу из «Реала» - итальянского специалиста Карло Анчелотти. Симеоне считает его лучшим в мире в определенных аспектах, в частности, в тактическом. Но, в то же время, он восхищается тем, сколь успешен другой испаноязычный тренер - Хосеп Гвадиола.

- Тактически и на уровне психологии Анчелотти - лучший в мире. Я его обожаю. Была своя эра и у Жозе Моуринью. Но все же, самый успешный тренер сегодня - Гвардиола. Побеждать каждый день крайне тяжело. Но он побеждает каждый день, - цитирует слова Симеоне итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Карло Анчелотти Хосеп Гвардиола Диего Симеоне
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