Диего Симеоне: «Тактически лучший в мире - Анчелотти»

Наставник мадридского «Атлетико» высоко ценит своего коллегу из «Реала» - итальянского специалиста Карло Анчелотти. Симеоне считает его лучшим в мире в определенных аспектах, в частности, в тактическом. Но, в то же время, он восхищается тем, сколь успешен другой испаноязычный тренер - Хосеп Гвадиола.

- Тактически и на уровне психологии Анчелотти - лучший в мире. Я его обожаю. Была своя эра и у Жозе Моуринью. Но все же, самый успешный тренер сегодня - Гвардиола. Побеждать каждый день крайне тяжело. Но он побеждает каждый день, - цитирует слова Симеоне итальянское новостное агентство ITASportPress.