Месси ждёт чётких сигналов от «Барселоны»

В обозримом будущем Лионель Месси может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Как сообщает Relevo, ключевой в вопросе будущего 35-летнего аргентинца будет следующая неделя. По ходу неё Месси хочет получить от «Барселоны» реальные и конкретные сигналы. Звёздный нападающий не желает затягивать с принятием решения по своему будущему.

Ранее в прессе появилась цитата, в которой Месси объявляет об уходе из «ПСЖ». Впрочем, очень скоро источники эту цитату удалили. Вероятно, Лионель пока не делал громких заявлений, либо журналисты просто поторопились с публикацией. В субботу «ПСЖ» проведёт последний матч сезона 2022/2023 – против «Клермона».

Цитата Месси об уходе из «ПСЖ» исчезла