Фелиш надел футболку клуба МЛС

Будущее Жоау Фелиша остаётся туманным. Португалец не входит в планы Маурисио Почеттино, поэтому после истечения срока аренды он возвращается из «Челси» в «Атлетико». Правда, далеко не факт, что Жоау останется в Мадриде, где раньше его дела складывались неважно.

Между тем, Фелиш в социальных сетях показал кадры, на которых он играет в теннис. На португальце можно заметить футболку клуба «Шарлотт», представляющего МЛС. Это футболка Нуну Сантуша – бывшего партнёра Фелиша по «Бенфике».

Добавим, что 23-летнего Жоау Фелиша специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 50 миллионов евро.