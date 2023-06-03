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«Реал» объявил об уходе Асенсио официально

03 Июня 2023 • 14:53 Комментировать

Полузащитник Марко Асенсио покинет «Реал» по завершению сезона. Мадридский клуб объявил об этом через свой официальный сайт. Контракт Асенсио истекает, и он обретает статус свободного агента.

За «Реал» Асенсио провёл 285 официальных матчей, в которых забил 61 гол и отдал 32 голевых паса на партнёров. Будучи игроком «сливочных», Марко завоевал 17 трофеев, в частности три кубка европейских чемпионов.

«Реал» поблагодарил Асенсио за выступления и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Стоит сказать, что слухи активно связывают 27-летнего Марко Асенсио с «ПСЖ».

Раскрыта зарплата Асенсио в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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