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Чемпионат Испании. Ла Лига

Японский Месси: «Двери «Реала» для меня закрыты»

03 Июня 2023 • 11:05 Комментировать (1)

Полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо, которого призвали японским Месси, отреагировал на информацию о возможном трансфере в мадридский «Реал».

«Я - футболист «Сосьедада». Двери «Реала» для меня закрыты. Хочу проявить себя в Лиге чемпионов за «Реал Сосьедад». Намерен прославить имя нашего клуба», - передает слова азиата Carrusel Deportivo.

Такефуса сыграл в нынешнем сезоне чемпионата Испании 34 поединка, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами.

По итогам 37 туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» гарантировал себе место в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Такефуса Кубо
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Комментарии (1)
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NOBODY
03 Июня 2023 в 11:07
даа, только от Месси там одно название.....откуда это прозвище придумали??? сколько видел его - просто ноль
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