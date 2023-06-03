Японский Месси: «Двери «Реала» для меня закрыты»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо, которого призвали японским Месси, отреагировал на информацию о возможном трансфере в мадридский «Реал».

«Я - футболист «Сосьедада». Двери «Реала» для меня закрыты. Хочу проявить себя в Лиге чемпионов за «Реал Сосьедад». Намерен прославить имя нашего клуба», - передает слова азиата Carrusel Deportivo.

Такефуса сыграл в нынешнем сезоне чемпионата Испании 34 поединка, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами.

По итогам 37 туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» гарантировал себе место в Лиге чемпионов.