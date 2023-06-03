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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне высказался о будущем Фелиша

03 Июня 2023 • 09:08 Комментировать

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий по поводу будущего португальского вингера Жоау Фелиша, аренда которого в лондонском «Челси» подходит к концу.

«Жоау вернется в «Атлетико». Это молодой футболист, у которого еще все впереди. У него большое будущее. Либо с «Атлетико», либо с другой командой.

Продажа Фелиша? Надо смотреть, насколько это будет выгодно для клуба», - передает слова аргентинского специалиста Cope.

Напомним, что «Атлетико» приобрел Фелиша у лиссабонской «Бенфики» за 127 миллионов евро.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Жоау провел 16 матчей и забил четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Жоау Фелиш
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