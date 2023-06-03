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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски назвал главное разочарование «Барселоны» в уходящем сезоне

03 Июня 2023 • 08:36 Комментировать

Лидер атакующей линии каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о выступлении команды в сезоне-2022/2023.

«В Лиге чемпионов мы испытали огромное разочарование. Однако то, что мы сделали в чемпионате Испании, стало очень значимым событием. В новом сезоне «Барселона» постарается показать хороший результат в обоих турнирах», - передает слова польского нападающего газета Marca.

Напомним, что в Лиге чемпионов «Барселона» не смогла преодолеть групповой этап. В испанской Ла Лиге подопечные Хави Эрнандеса выступили намного успешнее, досрочно завоевав золотые медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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