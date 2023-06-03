Левандовски: «Жду Месси в «Барселоне»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался насчет возможного возвращения аргентинца Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых».

«Нужно немного подождать, тогда мы поймем, сможет ли Месси вернуться в «Барселону». Лично я жду этого. Возможно, в ближайшие дни все прояснится. Я уверен, что с ним будет легко взаимодействовать, ведь Лео может играть почти на любой позиции», - передает слова польского центрфорварда газета Marca.

Месси в ближайшее время покинет «ПСЖ» на правах свободного агента. Помимо «Барселоны» в услугах 35-летнего аргентинца заинтересован саудовский «Аль-Хиляль».