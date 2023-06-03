Симеоне высказался о трансфере Роналду в «Атлетико»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о потенциальном возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду в испанский чемпионат. В настоящий момент 38-летний голеадор выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

«Если бы Криштиану вернулся, то он забивал бы много голов. Трансфер в «Атлетико»? Роналду не смог бы играть за «матрасников», как я не смог бы выступать за «Реал», - цитирует аргентинского специалиста Cope.

Напомним, что Криштиану долгое время выступал в Испании, защищая цвета мадридского «Реала». Нападающий играл за «королевский» клуб с 2009 по 2018 год.