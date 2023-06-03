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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне высказался о трансфере Роналду в «Атлетико»

03 Июня 2023 • 07:14 Комментировать (1)

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о потенциальном возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду в испанский чемпионат. В настоящий момент 38-летний голеадор выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

«Если бы Криштиану вернулся, то он забивал бы много голов. Трансфер в «Атлетико»? Роналду не смог бы играть за «матрасников», как я не смог бы выступать за «Реал», - цитирует аргентинского специалиста Cope.

Напомним, что Криштиану долгое время выступал в Испании, защищая цвета мадридского «Реала». Нападающий играл за «королевский» клуб с 2009 по 2018 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Диего Симеоне
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Комментарии (1)
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Ceroki
03 Июня 2023 в 07:51
Симеоне приписывает дрищу качества которых у него нет ,быть не может и не будет. Стоит просто вспомнить что летел он в сити , а приземлился в юнайтед . Более чем уверен что ухватился бы с радостью за шанс попасть в европейский гранд . Симеоне просто джентльмен и не скажет прямо ,что никому этот баласт не нужен .
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