Президент «Реала» принял извинения Мбаппе

В «Реале» настроены осуществить трансфер Килиана Мбаппе в 2024 году. Многие ожидали увидеть форварда на «Сантьяго Бернабеу» год назад, но тогда Мбаппе сделал выбор в пользу подписания нового трудового договора с «ПСЖ».

Как сообщает Relevo, президент «Реала» Флорентино Перес принял извинения, которые ему лично приносил Мбаппе из-за сорвавшегося трансфера. Босс мадридского клуба очень позитивно смотрит на возможность заполучить Килиана по завершению сезона 2023/2024.

Отмечается, что «Реал» после истории со срывом перехода продолжал контактировать с Мбаппе через третьих лиц.

«Реал» утвердил план по трансферу Мбаппе