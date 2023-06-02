В «Барселоне» мало кто верит в возвращение Месси

Лионель Месси до сих пор не определился со своим будущим. Аргентинец вряд ли останется в «ПСЖ», и у него есть два основных варианта – возвращение в «Барселону» и переход в «Аль-Хиляль».

По данным Todofichajes, с высокой долей вероятности Месси примет предложение от «Аль-Хиляля». Официально о переходе 35-летнего форварда в саудовский клуб может быть объявлено в ближайшие недели.

Отмечается, что в «Барселоне» царит пессимизм в отношении возможности возвращения Месси. В руководстве каталонского клуба только Жоан Лапорта по-настоящему верит в то, что Лео снова примерит на себе футболку «сине-гранатовых».

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